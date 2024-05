Eifelkreis: Wohnmobilbrand, Unfälle und Granatenfund – Polizei Prüm mit vielen Einsätzen

PRÜM. Wie die Polizeiinspektion Prüm mitteilt, hatte sie am heutigen Sonntagnachmittag ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Einsätze:

Bleialf: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am heutigen Sonntag, 26.05.2024, verunfallte gegen 12.20 Uhr ein Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung in der Bahnhofstraße in Bleialf. Der 54 Jahre alte Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst sowie die Polizei Prüm.

Birgel: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Gegen 14.00 Uhr kam es auf der K75 zwischen Birgel und Wiesbaum zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer kam auf der K75 ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Er wurde infolge des Sturzes schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst sowie die Polizei Prüm.

Weinsheim/Willwerath B51: Brennendes Wohnmobil

Gegen 14.30 Uhr wurde der Polizei Prüm ein brennendes Wohnmobil auf der Bundesstraße 51, Höhe Willwerath, gemeldet. Durch Ersthelfer konnte der Brand mit einem Feuerlöscher noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Dank des schnellen Handelns der Ersthelfer konnte ein Vollbrand des Fahrzeuges verhindert werden. Die Fahrzeuginsassin konnte das Fahrzeug frühzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Auf der Bundesstraße 51 kam es im Rahmen der Einsatzmaßnahmen vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte technischer Defekt ursächlich für den Brand sein. Im Einsatz waren die Feuerwehren Olzheim und Prüm; eine Streife des Bundespolizeireviers Prüm sowie eine Streife der Polizeiinspektion Prüm.

Heckhuscheid: Streitigkeiten/ Bedrohung, Beleidigung

Gegen 14.30 gerieten in Heckhuscheid ein 56 Jahre alter Mann und eine 53 Jahre alte Frau in Streit. Die Frau soll von dem Mann beleidigt und bedroht worden sein. Eine Streife der Polizei Prüm nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung wurde gegen den 56-Jährigen eingeleitet.

Prüm: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der B410 zwischen Dausfeld und Prüm ein Verkehrsunfall. Eine 65 Jahre alten Motorradfahrerin war auf der B410 von Dausfeld in Richtung Prüm unterwegs. In einer Kurve kam sie auf regennasser Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Infolge des Sturzes zog sich die Dame mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst sowie zwei Streifen der Polizei Prüm.

Pronsfeld: Fund einer Mörsergranate

Durch einen Spaziergänger wurde der Polizei Prüm um 16:15 Uhr ein verdächtiger Gegenstand neben einem Wirtschaftsweg bei Pronsfeld gemeldet. Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine scharfe Mörsergranate aus dem 2. Weltkrieg. Die Granate wurde bis zum Eintreffen des Krampfmittelräumdienstes durch eine Streife der Polizei Prüm gesichert. Durch Fachleute des Kampfmittelräumdienstes wurde die Granate gesichert und abtransportiert. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht.

Prüm: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gegen 17.30 Uhr wurde ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer durch Kräfte der Bundespolizei Prüm auf der BAB 60, Gemarkung Prüm, kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der junge Mann nicht zum Führen eines PKW in Deutschland berechtigt ist. Die weitere Aufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Prüm. Gegen den 18-jährigen wird ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.