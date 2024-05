Trittenheim: Motorteile von Weinbergsbahn gestohlen

TRITTENHEIM. In der Zeit vom 20.3.2024 bis 24.5.2024 entwendeten unbekannte Täter mehrere Teile des Motors einer Monorackbahn, die in den Weinbergen in Trittenheim installiert war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Im vergangenen Jahr wurden bereits Diebstähle von Teilen von Monorackbahnen gemeldet. Damals wurden teils Manipulationen an den Bahnen durchgeführt, die dazu dienten, dass die Bahnen ungebremst und unkontrolliert den Abhang runterfuhren. In einem Fall konnte im vergangenen Jahr ein Winzer von einer manipulierten Monorackbahn im letzten Moment abspringen, bevor diese ungebremst in die Felsen krachte (lokalo.de berichtete).

Da im aktuellen Fall bereits Gerüchte kursieren und es zu Nachfragen bei der zuständigen Polizeiinspektion Schweich kam, dass erneut Manipulationen stattfanden, wird mitgeteilt, dass dies im vorliegenden Fall nicht geschehen ist. Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Schweich nahm sich dazu bewusst einen Techniker vor Ort, der dies ausschießen konnte. Im vorliegenden Fall wurden lediglich Teile des Motors entwendet. Nichtsdestotrotz werden Betreiber solcher Monorackbahnen gebeten, diese vor Inbetriebnahme ordentlich zu prüfen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl im genannten Zeitraum machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)