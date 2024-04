Plötzliche Stichflamme: Benzin als Kaminanzünder benutzt – Einfamilienhaus in Flammen

WADERN-LOCKWEILER. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 27.4.2024, gegen 1.15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienanwesen in der Sporwaldstraße in Lockweiler. Im Rahmen von Renovierungs- und Umzugsarbeiten befanden sich die Eigentümer in dem Anwesen.

Ein männlicher Angehöriger der Familie versuchte vermutlich mittels Benzin den Kamin zu entfachen. Hierbei kam es zu einer unkontrollierten Entzündung des Benzins und einer plötzlichen Stichflamme. Im ersten Schreckmoment ließ der 24-jährige Mann das Behältnis mit dem Benzin fallen und dadurch geriet der im Raum befindlicher Unrat sowie die naheliegenden Gardinen in Brand. Eigene Löschversuche verliefen daraufhin erfolglos.

Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich die vier Erwachsenen Familienmitglieder und fünf ihrer Kinder im Anwesen. Keine der Personen wurde verletzt. Das Anwesen wurde erst vor kurzem durch die geschädigte Familie erworben und noch nicht bezogen. Durch die Brandentstehung kam es zu Beschädigungen im Innenraum des Anwesens. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Wadern und Lockweiler gelöscht. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde die Straße durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nordsaarland gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den männlichen Feuerverursacher. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)