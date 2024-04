++ TRIER: Nachbarin mit Eisenstange erschlagen – Gericht spricht Urteil ++

TRIER. Das Landgericht Trier hat heute einen 25-jähriger Mann aus Trier wegen Totschlags zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Er hatte seine damals 57-jährige Nachbarin in Trier-Feyen während eines Streits mit einer Eisenstange am Kopf so schwer verletzt, dass sie daraufhin rückwärtes die Treppe hinunter fiel. Die Frau starb zwei Wochen später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.

Während die Verteidigung des 25-Jährigen auf Notwehr plädierte, da das Opfer mit einem Messer bewaffnet war, folgte das Gericht dieser Argumentation nicht und sah keine Notwehrlage.

Der Täter war zum Zeitpunkt der Tat alkohol- und drogenabhängig und daher nur eingeschränkt schuldfähig.

Die Richterin betonte jedoch auch das Fehlverhalten des Opfers, das bewaffnet zur Wohnung des Angeklagten kam. Der Verurteilte entschuldigte sich während des Prozesses mehrmals für seine Tat.