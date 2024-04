Lahnstein: RLP-Grüne stimmen sich auf Kommunal- und Europawahl ein

LAHNSTEIN. Rund sieben Wochen vor der Kommunal- und Europawahl in Rheinland-Pfalz am 9. Juni stimmen sich die Grünen im Land darauf ein. Sie kommen am heutigen Samstag (ab 10.30 Uhr) zu einer Landesdelegiertenversammlung in Lahnstein zusammen.

Reden werden vor den 215 Delegierten neben den Landesvorsitzenden Paul Bunjes und Natalie Cramme-Hill unter anderem die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin zur Europawahl, Jutta Paulus, der grüne Staatsminister im Bundesaußenministerium, Tobias Lindner, sowie die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder.

Die Grünen peilen nach Angaben ihres Führungsduos bei den Kommunalwahlen ein «gutes zweistelliges Ergebnis» an und wollen ihren landesweit dritten Platz aus dem Jahr 2019 verteidigen. (Quelle: dpa)