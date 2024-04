Sechs Verletzte: Kinderstreit auf Spielplatz führt zu Handgemenge zwischen Erwachsenen

LUDWIGSHAFEN. Ein Streit zwischen Kindern auf einem Spielplatz in Ludwigshafen hat zu einer körperlichen Auseinandersetzung von Erwachsenen geführt.

Das teilte die Polizei in der pfälzischen Stadt am Montag mit. Demnach waren am Sonntagmittag zunächst zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren in einen Konflikt geraten, der von ihren Müttern geschlichtet werden sollte. Dabei entstand zwischen der 32- und der 40-Jährigen ein eigener Streit, der in Beleidigungen und Handgreiflichkeiten überging. Familienmitglieder griffen ein, bevor die Polizei eintraf. Sechs Menschen wurden leicht verletzt, darunter die 32-jährige Mutter und eine 17-jährige Jugendliche, die ins Krankenhaus gebracht wurden.