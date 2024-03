Drei-Sterner in der Region wieder Spitze: Michelin-Sterne für Lokale in Rheinland-Pfalz und Saarland

MAINZ/SAARBRÜCKEN. In Rheinland-Pfalz haben insgesamt fünf Restaurants ihre drei beziehungsweise zwei Michelin-Sterne verteidigt.

In dem am Dienstag vorgestellten «Guide Michelin» für 2024 blieben das «schanz.restaurant.» in Piesport und das «Waldhotel Sonnora» in Dreis – beide im Kreis Bernkastel-Wittlich – als Drei-Sterne-Lokale aufgelistet.

Ihre zwei Sterne verteidigten das «Purs» in Andernach sowie das «L.A. Jordan» in Deidesheim und das «Steinheuers Restaurant Zur Alten Post» in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Neu mit einem Stern geehrt wurden Michelin zufolge das «Yoso» in Andernach und das «St. Laurentiushof – Schockes Küche» in Birkweiler (Südliche Weinstraße) sowie der «Meisenheimer Hof» in Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach), das «Restaurant Brogsitter – Historisches Gasthaus Sanct Peter» in Bad Neuenahr-Ahrweiler und das «irori» in Neustadt an der Weinstraße. Insgesamt gibt es nun landesweit 23 Ein-Stern-Restaurants. Drei Lokalen wurde der Stern gestrichen.

Drei Sterne hat im Saarland weiterhin das «Victor’s Fine Dining by Christian Bau» in Perl im Kreis Merzig-Wadern. Zudem stehen im Saarland weiter die drei Zwei-Sterne-Restaurants «Esplanade» und «Gästehaus Klaus Erfort» in Saarbrücken sowie das «Louis Restaurant» in Saarlouis auf der Liste. Neu mit einem Stern geehrt wurde Michelin zufolge das «midi» in St. Ingbert. Damit gibt es inzwischen landesweit insgesamt drei Ein-Stern-Restaurants.

Hinter dem «Guide Michelin» steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. Der Restaurantführer vergibt seine Sterne für hervorragende Restaurants. Bundesweit erhielten dieses Mal 340 Restaurants einen oder mehrere Sterne. Dies sei ein Rekord. «Auch in diesem Jahr zeigt die deutsche Gastronomie eine bemerkenswerte Entwicklung – wirtschaftlich schwieriger Zeiten zum Trotz», teilte Michelin mit. «Mit kulinarischer Vielfalt und unvermindert hohem Niveau macht die Restaurantauswahl 2024 Lust aufs Essengehen.»