Für mehr Verkehrssicherheit: Kreuzungsbereich Zangerles Eck in Bitburg neu gestaltet

BITBURG. Die am 18. März aufgrund der defekten Ampelanlage umgebaute Kreuzung Trierer Straße-Borenweg-Hauptstraße-Karenweg in Bitburg soll für eine erhöhte Verkehrssicherheit in diesem Bereich sorgen.

Die bestehenden Markierungen in der Trierer Straße und im Karenweg wurden entfernt. Die Ampeln wurden deinstalliert. Die Abbiegespur vom Karenweg in den Borenweg ist entfallen, damit die Fußgänger nicht über drei Fahrspuren die Straße wechseln müssen.

Zusätzliche Sicherheit bietet eine Überquerungshilfe an dieser Stelle. Zudem wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h angeordnet. Damit alles reibungslos funktionieren kann, wurde eine neue Beschilderung angebracht. Alle Maßnahmen wurden zwischen den Fachbehörden abgestimmt.

Alle Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung der geänderten Verkehrsregelung und um erhöhte Aufmerksamkeit an der Kreuzung Zangerles Eck gebeten. Weitere Modifizierungen an der Verkehrsregelung an dieser Stelle sind zu erwarten. (Quelle: Stadt Bitburg)