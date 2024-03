Cannabis-Legalisierung: Kein Vermittlungsausschuss – Kiffen ab 1. April legal

BERLIN.Im Bundesrat wurde an diesem Freitag über das Cannabis-Gesetz und die Legalisierung der Droge entschieden. Nach jahrelanger Debatte nahm das Prestigeprojekt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Februar die Hürde im Bundestag.

Trotz vieler Streitpunkte hat der Bundesrat einer Legalisierung von Cannabis zugestimmt. Eine Anrufung des Vermittlungsausschusses scheiterte am Freitag in der Länderkammer. Ein Vermittlungsverfahren zwischen Bund und Ländern hätte das Inkrafttreten des Gesetzes verzögert. Das heisst: Die Cannabis-Legalisierung hat den Bundesrat „erfolgreich“ passiert. Nun kann unter bestimmten Vorgaben ab dem 1. April legal gekifft werden.

Nach dem vom Bundestag im Februar beschlossenen Gesetz soll für Erwachsene ab 18 Jahren der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum legal werden. In der eigenen Wohnung sollen drei lebende Cannabispflanzen erlaubt sein und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. Kiffen im öffentlichen Raum soll in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon verboten werden – konkret in 100 Metern Luftlinie um den Eingang.