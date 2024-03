„Der Trierer Dom im Wandel“: Ausstellung im Dommuseum Trier

TRIER. Ab dem 11. April bis zum 8. September 2024 zeigt das Museum am Dom Trier die Ausstellung “Der Trierer Dom im Wandel – Was tut die Schnecke vor dem Altar?“.

In diesem Jahr feiert der Trierer Dom ein ganz besonderes Jubiläum. Stolze 50 Jahre sind seit der Renovierung und Wiedereinweihung am 1. Mai 1974 vergangen. Im Spannungsfeld von Bewahren und Erneuern erfolgte sowohl die Sanierung des Kirchenbaus als auch eine liturgische Neugestaltung im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils. Bis heute prägt die in diesem Zusammenhang neu konzipierte Altarinsel das Erscheinungsbild des Kirchenraums. Sie orientiert sich an der Gestalt des Vorgängerbaus aus dem späten 4. Jahrhundert.

Die Ausstellung im Museum am Dom verbindet den Wandel des Altarstandorts seit der Spätantike mit der wechselnden Sicht von Künstlerinnen und Künstlern auf den Trierer Dom als Bildmotiv. Mit einem Fotowettbewerb mündet die Ausstellung in der Gegenwart und beantwortet die zentrale Frage „Was tut die Schnecke vor dem Altar?“.

Foto-Wettbewerb

Noch bis zum 18. März findet im Vorfeld der Ausstellung der Fotowettbewerb #meinDom statt. Alle Interessierten sind dazu aufgerufen, ihr persönliches Lieblingsbild des Trierer Doms einzureichen. Als Gewinne winken das Ausstellen des eigenen Fotos im Museum, das neue Begleitbuch zur Ausstellung sowie eine private Führung durch versteckte Räume im Trierer Dom, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Alle Details sowie die Teilnahmebedingungen finden sich auf der Webseite des Museums unter www.museum-am-dom-trier.de/ausstellungen.

Eröffnung und Begleitprogramm

Die Ausstellung wird am 11. April um 18.30 Uhr mit Grußworten von Dompropst Weihbischof Jörg Michael Peters und Museumsdirektor Markus Groß-Morgen im Museum eröffnet.

Interaktive Stationen für Groß und Klein sowie ein abwechslungsreiches Begleitprogramm ergänzen die Präsentation. Während der Ausstellungsdauer bietet das Museum ab dem 13. April an jedem 2. Samstag im Monat, jeweils um 14.30 Uhr für zwei Euro zzgl. Eintritt offene Führungen durch die Ausstellung an. Für Schulklassen aus der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg ist der Ausstellungsbesuch dank der Unterstützung durch die Sparkassenstiftung kostenfrei.

Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis samstags von 9 bis 17 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr. Weitere Informationen erhalten unter: www.museum-am-dom-trier.de. (Quelle: Museum am Dom Trier)