Drogenkontrolle in Luxemburg: Handfeuerwaffe bei Hausdurchsuchung gefunden

ETTELBRÜCK. Am Abend des 26.2.2024 führte die Polizei in Ettelbrück in den Cafés in der Umgebung des Bahnhofs eine Kontrolle durch, bei der vornehmlich die Bekämpfung der Drogenkriminalität im Vordergrund stand.

Im Inneren eines Lokals konnten dabei eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und anschließend beschlagnahmt werden.

Darüber hinaus wurde in einem weiteren Lokal bei einer Person Drogen sowie eine Patronenkugel aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung an, wobei weitere Drogen und eine Handfeuerwaffe sichergestellt wurden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen.

Eine weitere Person hielt sich illegal im Großherzogtum auf, eine Fremdennotiz wurde diesbezüglich erstellt.

Am Bahnhof konnte zudem bei einer weiteren Person ebenfalls eine kleinere Menge Cannabis sichergestellt werden, weswegen sie gebührenpflichtig verwarnt wurde. (Quelle: dpa)