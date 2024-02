Region: Biber auf Abwegen – Polizei lenkt Nager zurück in Bach

IDAR-OBERSTEIN. Den Beamtinnen und Beamten des Nachtdienstes der Polizeiinspektion Idar-Oberstein fiel heute Morgen gegen 5.00 Uhr ein Biber in der Nähe der Kreuzung B41/Mainzer Straße auf, der gerade dabei war, die Fahrbahn zu überqueren.

Kurz nach dem abenteuerlichen Unterfangen machte er es sich zunächst in der angrenzenden Grünanlage bequem, um danach seinen Fußmarsch in Richtung Modepark Röther fortzusetzen. Hier konnte er durch die eingesetzten Beamten in Richtung Europaplatz gelenkt werden, wo er schließlich seinen Weg zurück in den Idarbach fand und sich mit einem dankenden Blick bei den eingesetzten Beamten verabschiedete. (Quelle: dpa)