Luxemburg: 61-jähriger Fußgänger von Pkw erfasst – Unfallopfer stirbt im Krankenhaus

ZOLWER/DIFFERDINGEN. Wie die Police Grand-Ducale am heutigen Dienstag mitteilt, ereignete sich am gestrigen Montagabend, 26.02.2024, in der Rue Aessen in Zolwer gegen 19.25 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeug.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst, als er die Straße überqueren wollte. Das Unfallopfer, ein 61-jähriger Mann, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, verstarb jedoch im Laufe der Nacht an seinen Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung. Zudem wurde der Unfallwagen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, ein Unfallprotokoll erstellt und der Führerschein des Unfallfahrers vorerst eingezogen.