Schock bei Autofahrern: Mehrere Fahrzeuge im Saarland beschossen

Unbekannte haben bei Blieskastel im Saarpfalz-Kreis mindestens sechs fahrende Autos beschossen. Verletzt wurde niemand, die Fahrer meldeten jedoch Dellen, Lackschäden und teils auch zerborstene Scheiben, wie die Polizeiinspektion Homburg am Donnerstagabend mitteilte.

BLIESKASTEL/HOMBURG. Wie die Polizei Homburg mitteilt, kam es am heutigen Donnerstag, 22.02.2024, in Blieskastel-Webenheim gegen 13.50 Uhr in der Bliestalstraße zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer gemeldeten Schussabgabe auf zwei fahrende Fahrzeuge.

Doch das war erst der Anfang.

Zwecks Ermittlungen sowie Folgemaßnahmen an der zunächst genannten Tatörtlichkeit wurde die Bliestalstraße zwischen der Einmündung Wattweilerstraße und dem Kreisverkehr in Webenheim für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt.

Vier weitere Geschädigte am Nachmittag

Im Laufe des Nachmittags meldeten sich vier weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge während der Fahrt ebenfalls beschädigt wurden. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden auf der Fahrerseite in Form von Deformierungen und Lackschäden bzw. zerborstenen Scheiben.

Schüsse wohl aus einem fahrenden Fahrzeug heraus abgegeben

Als Tatörtlichkeiten wurden hierbei die B423 – zwischen Blieskastel und Biesingen sowie Neumühle – Mandelbachtal genannt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Schüsse aus einem fahrenden Fahrzeug heraus abgegeben wurden. Eine unmittelbare Gefährdung durch die Schüsse für die Fahrzeugführer bzw. Insassen bestand nicht, es wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen nach dem noch unbekannten Tatverdächtigen dauern an. Die Polizei führt im betreffenden Bereich verstärkt Präsenzmaßnahmen durch. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und auch weitere Geschädigte, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.