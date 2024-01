Bernkastel-Kues: Schwan überfahren – dann abgehauen

BERNKASTEL-KUES. Am Sonntag, dem 14.01.2024, teilt ein Passant der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 18:15 Uhr mit, dass es soeben eine Kollision zwischen einem PKW und einen Schwan am Nikolausufer in Bernkastel gegeben habe.

Dieser sei auf der Fahrbahn von dem Fahrzeug erfasst worden. Der PKW- Fahrer habe jedoch seine Fahrt fortgesetzt und sich nicht um das verletzte Tier gekümmert. Eine Beschreibung des Fahrzeugs war dem Zeugen nicht möglich.

Der Schwan musste durch einen örtlichen Tierarzt versorgt werden. Es wird geprüft, ob Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt aufgenommen werden.