HEUSWEILER. In einer Garage mit mehreren Tanks im Saarland hat es gebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, sprach eine Zeugin in Heusweiler von Explosionen.

Die Feuerwehr rückte zum Löschen aus. Die Flammen beschädigten das Innere der Garage sowie das Garagentor. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Mutmaßlich sei der Brand von einem oder mehreren der drei Tanks ausgegangen. Diese seien allesamt mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit befüllt gewesen. Die Ermittlungen laufen.