Lebensgefährliche Tat: Stacheldraht-Falle über Fahrradweg gespannt

HEUSWEILER-NIEDERSALBACH. Wie die Polizei Völklingen mitteilt, kam es am gestrigen Mittwochabend auf dem Verbindungsweg zwischen der Saarlouiser Straße zur Albertstraße in Heusweiler zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Durch einen Spaziergänger wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Täter einen Stacheldraht über den Weg gespannt hatte.

Der Draht wurde zwischen einem Zaunpfahl und einem gegenüber stehenden Baum in einer Höhe von ca. 50 cm befestigt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.