++ Region: Keine weißen Weihnachten – viel Regen über die Feiertage ++

OFFENBACH. Weiße Weihnachten fallen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ins Wasser. Vielmehr bleibt es in diesem Jahr zum Fest nass und windig. Am Samstag ist es bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte.

Es weht ein mäßiger Westwind. Örtlich sind starke Böen, im Bergland Sturmböen möglich. Die Höchstwerte erreichen voraussichtlich zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf acht bis fünf Grad. Es regnet zeitweise und bleibt stürmisch.

Für Heiligabend sagen die Meteorologen teils kräftigen Regen bei Höchstwerten von sechs bis elf Grad vorher. Zeitweise kann es starke bis stürmische Böen geben, in Hochlagen Sturmböen. In der Nacht zum Montag bleibt es bewölkt, nass und stürmisch. Die Tiefsttemperatur liegt bei neun bis vier Grad.

Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es ungemütlich: Der DWD meldet zeitweise Regen bei verbreitet starken, im Bergland stürmischen und in Gipfellagen Sturmböen. Die Temperaturen steigen auf zehn bis 13 Grad. (Quelle: dpa)