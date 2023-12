Massenschlägerei mit 40 Beteiligten – Feuerwerkskörper gezündet

MAINZ. Rund 40 Personen waren in der Nacht auf Samstag in eine Straßenschlägerei in der Holzhofstraße in Mainz verwickelt. Gegen 21.20 Uhr meldeten zahlreiche Zeugen über Notruf, dass zwei Gruppierungen “aufeinander los gingen” und Feuerwerkskörper gezündet würden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten alle Personen.

Mehrere davon konnten in den anschließenden Fahndungsmaßnahmen in Gewahrsam genommen werden. Die Personen wiesen Spuren einer frischen Schlägerei und leichte Verletzungen auf. Sie konnten der Mainzer und Frankfurter Anhängerschaft zugeordnet werden. Einige der Personen sind bereits wegen anderer Vorfälle im Zusammenhang mit Fußballspielen polizeilich in Erscheinung getreten.

Bei den festgenommenen Tatverdächtigen wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt, Verletzungen dokumentiert und mitgeführte Smartphones sichergestellt. Sie wurden anschließend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Veröffentlichte Videos der Tat konnten bereits gesichert werden.

Das Polizeipräsidium Mainz hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz eröffnet. Angaben zur Anzahl der festgenommenen Personen, deren Alter und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppierung können aufgrund der frühen Ermittlungsphase derzeit nicht veröffentlicht werden.

Wer die Schlägerei beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wer Videos oder Fotos der Auseinandersetzung gefertigt hat, wird gebeten, diese für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Hierzu wurde ein Hinweisportal freigeschaltet. Dieses ist unter der Adresse https://rlp.hinweisportal.de/ erreichbar. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)