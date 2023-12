Luxemburg: Lebensmittelgeschäft überfallen – Täter bedroht Kassiererin mit Stichwaffe

BASCHARAGE. Am 22.12.2023 kam es kurz vor 19.00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Bascharage zu einem Diebstahl mit Gewalttätigkeiten und Vorzeigen einer Stichwaffe. Ein unbekannter Mann bedrohte die Kassiererin mit einem spitzen Gegenstand und forderte die Herausgabe des Kasseninhaltes. Es gelang dem Täter, eine Geldsumme von 456 Euro zu erbeuten.

Beim Täter handelte es sich um eine männliche Person, welche fließend französisch sprach, ungefähr 190-200cm groß.

Der Mann trug eine weiße Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Schuhe.

Der Täter flüchtete über den Parkplatz in Richtung der rue de l’Eau in Bascharage

Die Polizei bittet etwaige Zeugen von diesem Vorfall sich unmittelbar zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)