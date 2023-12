Feuerwehr rettet 93-Jährige aus brennender Wohnung – Mehrere Bewohner mit Rauchvergiftungen

SPEYER. Die Feuerwehr hat in Speyer eine 93-Jährige aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auch andere Bewohner des Mehrfamilienhauses seien von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht worden. Zwei weitere Personen seien mit Rauchvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag habe die Wohnung bereits in Flammen gestanden, berichtete die Polizei weiter. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.