Wittlich: Feuerwehr und Polizei rücken zu Zimmerbrand in der Innenstadt aus

WITTLICH. Am heutigen Dienstgag, 19.12.2023, wurden gegen 12.30 Uhr Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wittlicher Innenstadt alarmiert.

Bei Eintreffen der Kräfte vor Ort war der Brand bereits durch den Hausbewohner selbstständig gelöscht worden. Personen wurden infolge des Brandgeschehens nicht verletzt. Es kam lediglich zu leichtem Sachschaden aufgrund der Rauchentwicklung.

Ursache des Brands dürfte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein. Im Einsatz waren die Feuerwehr der Stadt Wittlich und die Polizeiinspektion Wittlich.