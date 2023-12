++ Wetter in der Region: Nebel und Regen am Dienstag und am Mittwoch ++

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Dienstag grau und zunächst gebietsweise nebelig. Am Vormittag regnet es nur im Norden etwas, ab dem Mittag breitet sich dann von Nordwesten her meist leichter Regen aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

In der Vorderpfalz bleibt es noch bis zum Abend trocken. Die Temperaturen steigen auf maximal fünf Grad, entlang des Rheins auf sieben Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bedeckt und verbreitet regnerisch bei Tiefstwerten von zwei bis vier Grad, im Bergland um null Grad.

Der Mittwoch beginnt ebenfalls mit Wolken am Himmel, es regnet aber erst mal nur vereinzelt. Das ändert sich in der zweiten Tageshälfte: Es regnet zeitweise vor allem in der Eifel und im Westerwald, in der Pfalz bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal acht Grad, in höheren Lagen um vier Grad. (Quelle: dpa)