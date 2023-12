Mit Mini-Harpune! Grausige Details zum Mord-Angriff in Lirstal – ein Verletzter verstirbt im Krankenhaus

LIRSTAL. Einen Tag nachdem es in der Vulkaneifelgemeinde Lirstal zu einem Streit mit zwei Schwerverletzten kam, infomiert die Polizei am Montagvormittag über neue Details des häuslichen Streits. Demnach kam es in dem Einfamilienhaus zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil der 40 Jahre alten Bewohnerin!

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlung erhielt die Frau am Nachmittag Besuch von einem 21 Jahre alten Berufskollegen. Die beiden Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt vermutlich alleine in dem Wohnhaus.

Aus derzeit noch nicht bekannten Gründen griff der aus den Eifelkreis Bitburg-Prüm stammende 21-Jährige seine Bekannte mit einem Messer an, schoss mit einer von ihm mitgeführten, druckluftbetriebenen Miniharpune auf die Frau und verletzte sie schwer.

Hiernach dürfte er mit der Druckluftharpune auf sich selbst geschossen haben.

Durch den Angriff wurden beide Beteiligten schwer verletzt. Der Frau gelang es jedoch, das Haus zu verlassen und selbst die Polizei und Erste Hilfe zu alarmieren. Sie wurde schwer verletzt vor Ort erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie notoperiert werden musste.

Der ebenfalls schwerstverletzte mutmaßliche Täter wurde nach der Erstversorgung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er noch in der Nacht seinen Verletzungen erlag.

Zu den Hintergründen der Tat, der Motivlage des Täters und dem genauen Tatgeschehen können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.

(dpa)