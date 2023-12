Großer Einsatz in der Flutkatastrophe: Bitburger Rudolf Rinnen erhält Landes-Verdienstmedaille

BITBURG. Aus den Händen der Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Christiane Luxem, konnte der Bitburger Rudolf Rinnen die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz in Empfang nehmen. Rinnen hat sich insbesondere im kommunalpolitischen sowie sportlichen Bereich bleibende Verdienste erworben.

Viele Bitburger kennen Rudolf (Rudi) Rinnen als Mitglied des Stadtrates, Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler (früher Liste Streit), als Basketballer oder auch Handballer, als Vereins- und Verbandsfunktionär im Turnverein und verschiedenen Landesverbänden oder auch als Vorsitzenden des Vereins Lichtblick e.V.. Und im Kreistag ist er seit dem Jahr 2000 aktiv.

Im Jahr 2014 wurde Rudolf Rinnen zum Zweiten Kreisbeigeordneten gewählt. Nach der Wahl des damaligen Landrates Dr. Joachim Streit in den Landtag und dem krankheitsbedingten Ausfall des Ersten Kreisbeigeordneten führte Herr Rinnen ab Mai 2021 die Amtsgeschäfte des Landrates. Während dieser Vertretungszeit traf Teile des Eifelkreis Bitburg-Prüm im Juli 2021 die verheerende Flut. In der Flutnacht war er gemeinsam mit dem stellvertretenden Brand- und

Katastrophenschutzinspekteur im Einsatz.

Als erster Entscheider im Eifelkreis koordinierte er in der Zeit danach erfolgreich den Verwaltungsstab, das Anlaufen der Hilfsangebote sowie die Registrierung und Beseitigung der Schäden. „Besonders hervorheben darf ich insbesondere Ihren großen Einsatz sowie Ihre stete Präsenz während der Katastrophe, in der Sie permanent für die Bürgermeister der betroffenen Verbandsgemeinden oder die Leitungskräfte des Katastrophenschutzes ansprechbar waren“, betonte die ADD-Vizepräsidentin in ihrer Laudatio. (Quelle: Stadt Bitburg)