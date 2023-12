Manderscheid: Linienbus überrollt Schilder auf Verkehrsinsel – Erheblicher Schaden

MANDERSCHEID. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Fahrer eines Linienbusses in Manderscheid über eine Verkehrsinsel im Landkreis Bernkastel-Wittlich gefahren.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde bei dem Unfall am Morgen niemand verletzt. Es handelte sich um eine Leerfahrt. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge überrollte der Bus aber an dem Kreisverkehr in Manderscheid Straßenschilder auf einer Verkehrsinsel.

Der Schaden am Bus wurde demnach einer ersten Schätzung zufolge auf etwa 30.000 Euro beziffert. Bis die Straßenmeisterei eintraf, war der Kreisverkehr am Morgen kurzzeitig gesperrt.