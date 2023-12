Trier aktuell: Wegen Wasserohrbruch – Arnulfstraße mehrere Tage voll gesperrt

TRIER. Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, muss für die Reparatur eines akuten Wasserrohrbruchs die Arnulfstraße in Trier-Heiligkreuz im Bereich Mattheiser Weiher im Bereich Mattheiser Weiher ab Donnerstag, 14. Dezember voll gesperrt werden.

Die Straße wurde durch den Wasserrohrbruch großflächig unterspült und muss auf einer Strecke von rund 15 Metern erneuert werden. Da die notwendigen Maßnahmen mehr Zeit in Anspruch nehmen, gilt die Vollsperrung voraussichtlich bis einschließlich Dienstag, 19. Dezember 2023.

Der Verkehr, darunter auch die Buslinien 5 und 85, wird über die Saarstraße umgeleitet. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Donnerstagabend. Zu den Ursachen kann noch keine Aussage getroffen werden.

Busumleitung der Linien 5 und 85

Die Busse der Linien 5 und 85 in Richtung Innenstadt werden ab der Haltestelle Kyrianderstraße über die Aulstraße und Saarstraße umgeleitet. In Richtung Weismark/Feyen Castelnau fahren die Busse der Linien 5 und 85 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Für die Dauer der Umleitung werden die Haltestellen Straßburger Allee, Rotbachstraße, Wisportstraße und Gambrinusstraße für die Busse der Linie 5 aufgehoben und an die Haltestellen Kyrianderstraße und Südbahnhof verlegt. Die Haltestellen Straßburger Allee, Rotbachstraße, Wisportstraße, Im Hopfengarten, Bernhardstraße, Metzer Allee sowie Kaiserthermen werden für die Linie 85 aufgehoben und an die Haltestellen Kyrianderstraße und Südbahnhof verlegt.