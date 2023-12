Heimspiel am 2. Advent: Trierer Gladiators empfangen Kirchheim Knights

TRIER. Am zweiten Advent steht für die Gladiators Trier endlich wieder ein Heimspiel in der SWT Arena auf dem Spielplan der BARMER 2. Basketball Bundesliga.

Nach zuletzt zwei Auswärtspartien in Münster und Bochum erwarten die Moselstädter die Bozic Estriche Knights Kirchheim rund um den ehemaligen Gladiator Jonas Niedermanner in der ältesten Stadt Deutschlands.

Gleich fünf Teams stehen aktuell bei sieben Siegen und drei Niederlagen und belegen die Plätze 2-6 in der Tabelle der ProA – dazu gehören auch die Knights (3.) und die Gladiatoren (5.).

Somit wartet ein echtes Spitzenduell der ProA auf die Fans in der SWT Arena. Unter diesen befinden sich am Sonntag auch wieder zahlreiche Schulklassen und Jugendteams diverser Sportvereine aus der Stadt und der Region, die am alljährlichen Sparkasse Trier Spieltag der Einladung der Sparkasse Trier folgen. Somit wird die SWT Arena am 11. Spieltag erneut sehr gut besucht sein, die letzten verfügbaren Tickets sind noch über den Online-Ticketshop, die Geschäftsstelle oder den Kartenvorverkauf Trier in der Tuchfabrik erhältlich.

Die Knights aus Kirchheim reisen mit einem eingespielten Team und viel Rückenwind nach Trier. Ihre letzten drei Spiele konnten die Teckstädter allesamt für sich entscheiden und unter anderem die Spitzenteams Gießen und Jena schlagen. Angeführt werden die Ritter aktuell von ihrem Point Guard Michael Flowers, der bereits letzte Saison in Kirchheim spielte und mit 21,6 Punkten pro Spiel stärkster Scorer der gesamten ProA ist. Auch die beiden US-Importe Michael Miller (14,4 Punkte pro Spiel) und Nicholas Muszynski (12,3) erzielen zweistellige Punktewerte und übernehmen viel Verantwortung in der Offensive von Knights-Headcoach Igor Perovic. Aus der deutschen Rotation stechen aktuell Center Antonio Dorn (9,3), ProA-Routinier Demetrius Ward (9), Big Man Aitor Pickett (5,1) und Ex-Gladiator Jonas Niedermanner (4,2) heraus. Mit 38,3% verfügen die Kirchheimer über die beste Dreierquote der gesamten Liga, aus dem Zwei-Punkte-Bereich zählen sie hingegen mit 48,8% Trefferquote zu den schwächsten Teams der ProA.

„Kirchheim hat sich als eine der Top-Mannschaften der ProA herausgestellt. Sie sind sehr gut und tief besetzt. Mit Flowers haben sie einen der besten Combo-Guards der gesamten ProA und einen der stärksten Scorer. Unsere Aufgabe wird es sein, uns defensiv deutlich zu steigern im Vergleich zu den Spielen in Münster und Bochum. Wir müssen die besten Werfer der Knights in den Griff bekommen und Kirchheim unser Spiel aufzwingen. Das wird uns besonders gut gelingen, wenn wir vor einer vollen Halle spielen und guten Support von den Rängen bekommen, das hat uns in den letzten Heimspielen stark gemacht“, sagt Jacques Schneider, sportlicher Leiter und Co-Trainer der Gladiators Trier.