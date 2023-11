Bester der Besten: SWT-Elektroniker Dennis Quint bei Azubis ganz oben auf dem Treppchen

TRIER. Ganz oben auf dem Treppchen: Dennis Quint hat seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei den Stadtwerken Trier (SWT) mit 98 Punkten abgeschlossen.

Das ist die beste Bewertung in diesem Ausbildungsjahrgang. Dafür hat ihn die Industrie- und Handelskammer (IHK) bei der Bestenfeier am vergangenen Dienstag als „Besten der Besten“ ausgezeichnet.

Insgesamt sieben Nachwuchskräfte der SWT gehören zu den Jahrgangsbesten: Lisa Carls (Industriekauffrau), Tobias Krämer (Industriekaufmann), Luca Linz (Elektroniker für Betriebstechnik), Yannick Mohr (Technischer Systemplaner), Alexander Neumann (Industriekaufmann), Dennis Quint (Elektroniker für Betriebstechnik) und Maximilian Wick (Elektroniker für Betriebstechnik).

Arndt Müller, Vorstand der SWT, freut sich über die Auszeichnung: „Wir gratulieren unseren Besten und auch ihren Ausbilderinnen und Ausbildern ganz herzlich zu diesem Erfolg. Es ist immer unser Ziel, Talente für den Eigenbedarf auszubilden. Deshalb freue ich mich sehr, dass fünf dieser sieben Nachwuchskräfte auch weiterhin für die Mitarbeit bei den Stadtwerken begeistern konnten. Um unsere ehrgeizigen Ziele in der Energie-, Verkehrs- und Wärmewende zu erreichen, brauchen wir motivierte und zielstrebige Menschen.“

Agnieszka Mohm, Personalleiterin bei den Stadtwerken Trier, erklärt: „Wir sind außerordentlich stolz, dass wir mit den tollen individuellen Ergebnissen in diesem Jahr in Summe sogar das zweitbeste Ausbildungsunternehmen in der Region geworden sind.“ Für Mohm die Personalerin ist das ein wichtiger Baustein für die Fachkräftesicherung von Morgen: „Ausbildung ist für uns ein Schlüssel zum Erfolg. Insgesamt bieten wir eine hochwertige und moderne Ausbildung in gesamt 13 Ausbildungsberufen an. Im Jahr 2023 haben 29 junge Menschen sich für eine Ausbildung bei uns entschieden, damit bilden wir gerade gleichzeitig 72 Nachwuchskräfte aus – so viele wie noch nie zuvor.“

Für das Ausbildungsjahr 2024 sind noch einige Ausbildungsplätze frei, insbesondere in den Berufen Chemielaborant:in, Elektroniker:in für Betriebstechnik, Fachangestellte:r für Bäderbetriebe, Fachkraft für Abwassertechnik Fachkraft im Fahrbetrieb, Industrieelektriker:in für Betriebstechnik und Straßenbauer:in (m/w/d). Die Stadtwerke freuen sich auf Bewerbungen. Mehr Infos dazu gibt es auf www.swt.de/ausbildung