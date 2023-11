Region Trier: “Packende” Hilfsaktion – Johanniter-Weihnachtstrucker laden wieder zum Mitmachen vor Ort ein

TRIER. Die Trierer Johanniter rufen im Advent wieder auf, tatkräftig an Menschen zu denken, denen es schlechter geht: Die Hilfsorganisation bittet Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, Hilfspäckchen mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug zu spenden.

Die Päckchen sind für notleidende Kinder, Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung, deren Lebenssituation unter anderem durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die gestiegenen Kosten für Heizung und Energie sowie Lebensmittel besonders erschwert ist.

Neben Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine, werden in diesem Jahr auch Pakete in die Republik Moldau verteilt. Und auch Deutschland steht wieder als Zielland fest: viele Menschen leiden auch hier unter den wirtschaftlichen Bedingungen und brauchen Unterstützung. Der Johanniter-Weihnachtstrucker wirkt mit Partnern in den südosteuropäischen Zielländern, aber auch in Deutschland zusammen, um bestmöglich und nachhaltig zu helfen.

Sehr viel ehrenamtliches Engagement trägt die Aktion regional teilweise seit 30 Jahren. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, „virtuelle Päckchen“ zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren, so dass auch Hilfsbereite, die wenig Zeit oder nicht die Kraft haben, ein schweres Care-Paket zur Sammelstelle zu bringen, mitmachen können. Für ein unter www.weihnachtstrucker-spenden.de finanziertes Päckchen, wird dann im Zielland und –ort direkt eingekauft und es befüllt.

Bis zum 15. Dezember 2023 können die selbst bepackten Päckchen an den Abgabestellen in Deutschland abgegeben werden. Bei uns beispielsweise in Trier, Konz, Bitburg oder Hermeskeil. Adressen und die – 2023 leicht veränderte – Packliste unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker, auf der Facebook-Fanseite www.facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker oder auch auf Instagram: www.instagram.com/johanniter_weihnachtstrucker. Wegen Zoll und Gleichwertigkeit der Pakete bitte genau an die Liste halten. Bei Fragen helfen die Trierer Johanniter unter Tel. 0651-27090-0.

INFO: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens, dessen wichtigstes Anliegen seit Jahrhunderten die Hilfe von Mensch zu Mensch ist. Mit mehr als 30.000 Beschäftigten,

46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und mehr als 1,3 Millionen Fördermitgliedern ist die Johanniter-Unfall-Hilfe eine der größten deutschen Hilfsorganisationen. Zu ihren Aufgaben zählen seit ihrer Gründung neben dem Rettungs- und Sanitätsdienst auch Bevölkerungsschutz und Erste-Hilfe-Ausbildung. Hinzu kommen soziale Dienste für Kinder und Jugendliche, dazu zählen auch unsere derzeit beinahe 490 Kindertagesstätten sowie die Betreuung und Pflege von älteren und kranken Menschen. Die Johanniter engagieren sich ebenso in der humanitären Hilfe im Ausland.