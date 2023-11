Gemein: Jugendlicher klaut Seniorin Handtasche aus Rollator-Netztasche

VÖLKLINGEN. Am gestrigen Samstag, gegen 16.00 Uhr, wurde eine 73-jährige Völklingerin in der Völklinger Innenstadt Opfer eines Taschendiebs.

Die Geschädigte war zu Fuß mit ihrem Rollator in der Bismarckstraße in Höhe des Alten Rathauses unterwegs, als sich plötzlich ein Jugendlicher von hinten näherte und die Handtasche der Seniorin entwendete, die diese in einer Netztasche am Rollator verstaut hatte.

Der Täter flüchtete anschließend mit dem Diebesgut in Richtung des Adolph-Kolping-Platzes. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Den Täter beschrieb die Geschädigte wie folgt: ca. 15 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schmale Statur, bekleidet mit einer hellen Hose und einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißen Applikationen an den Seiten. Die Kapuze der Jacke hatte der Täter ins Gesicht gezogen.

Die Polizei Völklingen geht davon aus, dass die Tat in der zur Tatzeit stark frequentierten Innenstadt von Zeugen beobachtet wurde. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen (Telefon: 06898/2020, E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de). (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)