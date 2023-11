Vulkaneifel: Vier Verletzte bei zwei Frontalkollisionen an der L46

KRADENBACH/ÜDERSDORF. Wie die Polizei Daun mitteilt, ereigneten sich am Freitagvormittag, 10.11.23, an der L46 gleich zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen.

Gegen 08.36 Uhr befuhr eine 67-jährige Dame aus der VG Gerolstein mit ihrem Personenkraftwagen die L46 von Daun in Richtung Beinhausen. Im Bereich der Einmündung nach Kradenbach wollte sie nach links in Richtung nach Kradenbach einbiegen und übersah eine aus Richtung Beinhausen kommende 41-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Kelberg.

Es kam zur Frontalkollision zwischen den Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand so erheblicher Sachschaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrzeugführerinnen wurden glücklicherweise “nur” leicht bis mittelschwer verletzt.

Gegen 10.33 Uhr befuhr ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich die L65 von Brockscheid kommend in Richtung Üdersdorf. An der Einmündung zur L 46 übersah er beim Einbiegen auf diese einen 35-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun, welcher auf der L 46 in Richtung Daun unterwegs war. Es kam zur Kollision.

An beiden Fahrzeugen entstand so erheblicher Sachschaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Auch hier wurden beide Fahrzeugführer glücklicherweise “nur” leicht bis mittelschwer verletzt.