Strafprozess in Trier: Zeuge bei Flucht mit Gartenzwerg auf den Kopf geschlagen

TRIER. Am 14.11.2023 beginnt vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen räuberischer Diebstahls und weiterer Straftaten.

Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten zur Last, am 29.4.2023 in Trier eine Person besucht und hierbei drei Herrenuhren und einen Damenring mit einem Brillanten eingesteckt zu haben. Sodann soll sie versucht haben, sich unbemerkt aus der Wohnung zu schleichen.

Auf der Flucht habe die Angeklagte einen Gartenzwerg ergriffen, um sich zu bewaffnen und sich einem Zugriff des ihr hinterhereilenden Zeugen zu entziehen. Als der Zeuge sie eingeholt hatte, soll sie diesem mit dem Gartenzwerg auf den Kopf geschlagen haben, um mit ihrer Beute zu fliehen.

Der Zeuge habe eine Prellung an der Stirn und Schmerzen erlitten. Sodann soll die Angeklagte geflüchtet sein. Eine der Uhren habe sie dem Zeugen indes zurückgegeben. Die Beute soll einen Wert in Höhe von 21.000,- Euro gehabt haben.

Die Angeklagte ist bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)