Saarland: “Aktuell wird am Platz gearbeitet” – Entscheidung über Absage noch nicht gefallen

SAARBRÜCKEN. Die Entscheidung über eine Absage des DFB-Pokalspiels von Bayern München beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Mittwoch wird erst am Spieltag fallen. Dies teilte ein Sprecher des gastgebenden Vereins auf dpa-Anfrage mit. Bei einer Begehung des Rasens im Ludwigsparkstadion am (heutigen) Dienstag um 14.00 Uhr wollen sich Vertreter der Stadt als Eigentümer des Stadions, des Clubs sowie Experten des Saarländischen Fußball-Verbandes erst einmal ein Bild vom Zustand des Spielfeldes machen. «Aktuell wird am Platz gearbeitet, er wird aerifiziert», sagte Thomas Blug, der Medienreferent der Stadt Saarbrücken.

Nach starken Regenfällen musste das Meisterschaftsspiel der Saarländer am vergangenen Sonntag gegen die SG Dynamo Dresden in der Halbzeitpause abgebrochen werden. Da es sowohl in der Nacht zum Dienstag nicht mehr stark geregnet hat und am Mittwoch bisher kein Regen vorhergesagt ist, besteht die Hoffnung, dass die Pokalpartie der 2. Hauptrunde am Mittwoch um 20.45 Uhr angepfiffen werden könnte. Mit 16.000 Zuschauern ist das Spiel ausverkauft.

Für den Rekordpokalsieger aus München wäre eine Absage angesichts des dichten Programms in Bundesliga und der Champions League nicht unproblematisch. Eine räumliche Verlegung der Begegnung in ein anderes Stadion ist kurzfristig nicht möglich