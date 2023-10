Spannende Partien: Paarungen im Bitburger Rheinlandpokal sind ausgelost

KOBLENZ. Spannende Begegnungen im Bitburger Rheinlandpokal: Am heutigen Mittwochabend wurden in der Bitburger Erlebniswelt die Achtelfinalspiele und auch bereits die anschließenden drei Runden ausgelost.

Ausgetragen werden die Achtelfinals am 01. November 2023, die Viertelfinals am 06. März 2024, die Halbfinals am 10. April 2024, und der Finaltag der Amateure ist am 25. Mai 2024 vorgesehen.

„Unsere Top-Schiedsrichterin Naemi Breier, die Spiele in der Frauen-Bundesliga leitet, hat spannende Partien im Achtelfinale gezogen, auf die sich Vereine und Zuschauer schon jetzt freuen können. Ich wünsche allen Vereinen viel Erfolg und faire Spiele”, fasste Gregor Eibes, Präsident des FV Rheinland, die Auslosung zusammen und ergänzte, dass „unserem Partner, der Bitburger Braugruppe, ein besonderer Dank gebührt, da sie seit Jahren den Bitburger Rheinlandpokal sponsert und so maßgeblich an der Steigerung der Attraktivität beteiligt ist.”

Im Achtelfinale gibt es also folgende spannende Begegnungen:

FC HWW Niederroßbach – FV Engers.

TuS Burgschwalbach – TuS Koblenz.

SG Neitersen/Altenkirchen – SV Anadolu Spor Koblenz.

SGE Mendig – SG Schneifel.

FSV Trier-Tarforst – SV Eintracht Trier.

SV RW Wittlich – FC Cosmos Koblenz.

SG Müschenbach/Hachenburg – FSV Salmrohr.

Ahrweiler BC – FC BW Karbach

Gerd Müller, Verkaufsleiter bei der Bitburger Braugruppe, ergänzt: „Unser Glückwunsch geht an alle Mannschaften, die sich für die heiße Phase qualifiziert haben. Wir wünschen für das weitere Turnier viel Erfolg und hoffen auf faire und spannende Partien. Der Bitburger Rheinlandpokal ist zweifellos ein sportliches Highlight in der Region und wir sind sicher, dass die Fans und Zuschauer auch in diesem Jahr mit Begeisterung dabei sein und für eine tolle Atmosphäre sorgen werden.“

Das Endspiel um den Bitburger Rheinlandpokal findet seit 2015 im Rahmen des Finaltags der Amateure statt – im laufenden Wettbewerb am Samstag, 25. Mai 2024, am Tag des DFB-Pokal-Finals. Der Endspielort steht noch nicht fest. Wie in den Vorjahren auch wird die ARD die Endspiele der Landespokale in einer bundesweiten TV-Livekonferenz übertragen.