KÖRPERICH. Wie die Polizei Bitburg mitetilt, wird die heute um 13:57 Uhr veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach dem 74-jährigen Vermissten Werner H. im Eifelkreis zurückgenommen.

Der Vermisste wurde in Ammeldingen an der Our von Passanten, die die Polizei verständigten, wohlbehalten angetroffen.