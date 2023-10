Mutmaßliche Täterin an Ort und Stelle gestellt: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet an den letzten beiden Tagen mehrere Einbrüche an verschiedenen Orten im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 14.10.2023 wurden der Polizei zwei Personen in rue de Luxembourg in Bartringen gemeldet, die sich dort unerlaubt Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft hatten. Eine der beiden mutmaßlichen Täterinnen konnte seitens einer Polizeistreife noch an Ort und Stelle gestellt werden, die zweite konnte allerdings flüchten. Die Verdächtige wurde zur Dienststelle gebracht, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am heutigen Morgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet und das Diebesgut an den rechtmäßigen Besitzer zurückerstattet.

In der rue Munchen-Tesch in Luxemburg-Weimerskirch wurde der Polizei in der Nacht vom 14.10.2023 auf den 15.10.2023 ein Einbruch in ein Lokal gemeldet. Der Täter konnte noch an Ort und Stelle gestellt werden. Er wurde ebenfalls auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Zwei weitere Einbrüche in Bettemburg und Esch-Lallingen gemeldet

Gegen 11.40 Uhr wurde der Polizei am 14.10.2023 ein Einbruch in ein Haus in der rue de l’École in Bettemburg gemeldet. Dabei hatten sich die oder der Täter über ein Fenster Zugang zum Haus verschafft und die Räumlichkeiten durchwühlt, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Am späten Nachmittag wurde ein weiterer Einbruch in der rue de la Colline in Esch-Lallingen gemeldet. Dabei hatte sich ein Täter durch ein Fenster an der Hinterseite des Hauses Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Anschließend wurden mehrere Räume durchwühlt.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)