Bitburg: Keine Flüchtlinge in der Housing – Landrat und Bürgermeister dagegen

BITBURG. Wie der Volksfreund berichtet, werden in der Bitburger Housing kein Flüchtling einziehen. Die amerikanische Housing wurde 1952 für US-Militärangehörige gebaut und umfasst 1200 Wohnungen in 40 Wohnblocks. 2017 wurde sie aufgegeben.

Das Land sucht händeringend nach weiteren Flüchtlingsunterkünften und in der Bitburger Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) leben z.T. sechs Personen auf einem Zimmer. Vor diesem Hintergrund kam der Gedanke auf, die Housing, die von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) verwaltet wird, als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. Laut Landrat Andreas Kruppert gab es zu dem Thema „eine Video-Konferenz mit Vertretern von Bund und Land sowie der Bima“. Man habe sich aber darauf verständigt, „dass Bitburg seine Pflicht getan hat.“

Gegenwärtig befinden sich in Bitburg rund 1500 Flüchtlinge in dem Komplex aus AfA und zwei Hotels auf dem Flugplatz. Sie stammen überwiegend aus Afghanistan, Eritrea, Syrien und Pakistan. Hinzu kommen rund 1400 Menschen aus der Ukraine im Eifelkreis. Pro Woche kommen 40 weitere Flüchtlinge im Eifelkreis an. Gegenwärtig machen Flüchtlinge rund zehn Prozent der Stadtbevölkerung in Bitburg aus.

Sowohl Kruppert wie auch Bürgermeister Joachim Handels lehnen daher die die Nutzung der Housing als Flüchtlingsunterkunft ab. Sollte der Bund dies verlangen, werde man sich wehren. Stattdessen soll die Housing in den Besitz des Zweckverbandes wechseln, der eine Entwicklungsgesellschaft gründen will, die das Areal entwickeln soll. (Quelle: Trierischer Volksfreund)