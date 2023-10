Basketball: Technische Probleme in neuer SWT-Arena sorgen wohl für Auftaktniederlage

TRIER. Große Enttäuschung zum Saisonauftakt der Trierer Gladiators. Ausverkaufte Zuschauerränge und Gänsehaut-Atmosphäre vor dem Spiel – der Rahmen zum ersten Saisonspiel der Trierer Basketballer war grandios: Neue Vereinshymne, die gefeierte Rückkehr von Starspieler Maik Zirbes – die Arena kochte!

Doch leider meinte es die Technik nicht gut mit den Basketballern und den Zuschauern in der ausverkauften Halle. Aufgrund entsprechender Probleme verzögerte sich der Anpfiff des Spiels um knapp 45 Minuten – die 24 Sekunden-Uhr machte Probleme und musste am Ende manuell an den Spielecken eingerichtet werden.

Bitter: Wie der Hallensprecher, Chris Schmitt, schon während des Wartens auf den Anpfiff verkündete, hat Düsseldorf bereits Protest gegen die Wertung des Spiels eingelegt. Dies ist nach den Regeln der ProA möglich, wenn die Verzögerung des Anpfiffs ein gewisses Zeitlimit überschreitet. Für manche Verwunderung auf den Rängen sorgte der Hallensprecher ebenfalls, als dieser, nach bereits 35 Minuten Wartezeit, die „neue SWT-Arena“ hervorhob.

Nach über 45 Minuten Verzögerung konnte das Spiel schließlich angepfiffen werden und starten. Endergebnis 86:78 für die Gladiators. Die endgültige Wertung wird jedoch wohl am Grünen Tisch entschieden.