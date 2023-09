Sinnlose Zerstörungswut im Saarland: Lack an elf PKWs zerkratzt

SAARBRÜCKEN. In der Zeit zwischen dem 16.9., 17.00 Uhr, und dem 17.9.2023, 9.00 Uhr, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand an insgesamt elf in der Schumannstraße in Saarbrücken geparkten Fahrzeugen der Lack zerkratzt.

Die Gesamtschadenssumme dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet sowohl mögliche Zeugen der Tathandlung als auch Geschädigte sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken (Telefon: 0681/93210) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)