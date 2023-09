Mosel: Fußgänger von Pkw erfasst und auf die Straße geschleudert

TRABEN-TRARBACH. Wie die Polizei in Zell mitteilt, ereignete sich am heugigen Montag, 11.09.2023, gegen 18.30 Uhr in Traben-Trarbach in der Bahnstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der PKW-Führer infolge der tiefstehenden Sonne einen querenden Fußgänger übersehen und diesen erfasst. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall auf den Pkw auf die Straße geschleudert.

Er erlitt durch den Unfall Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Einsatz befanden sich mehrere Rettungsdienstkräfte, der Rettungshubschrauber sowie Polizeibeamte der PI Zell.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Zell unter Tel: 06542-98670.