KÜNTZIG. Kurz nach 17.00 Uhr ereignete sich am 8.9.2023 in der Rue de L’Eglise in Küntzig ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen auf dem Gehweg abgestellten Container prallte.

Der schwer verletzte Fahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde aufgenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)