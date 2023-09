Mehrfach überschlagen: Motorradfahrer auf Autobahn von Wagen erfasst

LUDWIGSHAFEN. Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 650 nahe Ludwigshafen von einem überholenden Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der 27-Jährige musste am Freitag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Laut den ersten Ermittlungen war er in hohem Tempo gefahren.

Ein Autofahrer übersah ihn, als er direkt nach dem Auffahren auf die Autobahn zum Überholen ansetzte. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer prallte gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich mehrfach. Die Autobahn wurde nach dem Unfall am Vormittag für rund 90 Minuten voll gesperrt.