Glockenstraße: Ehemals “Suite au chocolate” – Bekommt Trier einen “Indoor-Weinstand” ?

TRIER. Neues aus der Trierer Glockenstraße: Die seit einiger Zeit leerstehenden Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés “Suite au Chocolat” sollen schon bald wieder genutzt werden, wie der Trierische Volksfreund berichtet.

Bereits seit einem halben Jahr haben die Betreiber der Gastronomie “Früh bis Spät” die Räumlichkeiten der ehemaligen “Suite” gepachtet und nutzen insbesondere den Außenbereich als Erweiterung des “Kölsch-Brauhauses”. Ab dem kommenden Jahr sollen nun auch die Innenräume mit einem neuen Konzept genutzt werden.

“Vormittags Frühstück und später am Tag Wein und passende kleine Speisen dazu”, erläutert das Pächter-Trio gegenüber der Trierer Tageszeitung seine kommenden Pläne. Dabei schwebe den Pächtern ein “Indoor-Weinstand” vor, der das ganze Jahr geöffnet habe. Nach Umbau und Neumöblierung könne, wenn alles gut läuft, im Januar gestartet werden, so die Betreiber gegenüber dem Volksfreund. Ein Name für die das neue Gastro-Angebot stehe dabei auch schon fest: “Früh-Stück bis Spät-Lese”.

(Quelle: volksfreund.de)