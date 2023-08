Trier: Geänderte Busumleitung in Kernscheid – Bohnenberg ab Mittwoch wieder befahrbar

TRIER. Früher als geplant endet ein Teilabschnitt der Bauarbeiten für eine neue Trinkwassertransportleitung vom Wasserwerk Irsch nach Mariahof.

Bereits ab Mittwoch, 30. August 2023, um 15 Uhr ist der Bohnenberg in Trier-Kernscheid wieder voll befahrbar. Der Pendelbus zwischen Kernscheid/Auf der Hill und den Kaiserthermen sowie das Anruf-Sammel-Taxi für die Ortslage Kernscheid und Auf der Hill werden zu diesem Zeitpunkt eingestellt.

Mit dem nächsten Bauabschnitt wird die Straße „Brubacher Weg“ ab Mittwoch, 30. August, um 15 Uhr vollgesperrt. Die Stadt-Busse der Linien 7 und 84 fahren zwischen den Haltestellen Irscher Mühle und Jakob-Kneip-Straße in beide Richtungen eine Umleitung über die Straße „Auf der Redoute“.

Für die Dauer dieses Bauabschnitts bis voraussichtlich zum Freitag, 25. November 2023 werden die Haltestellen Kernscheid Kirche und Stefan-Andres-Straße in beide Richtungen aufgehoben. Die Haltestelle Jakob-Kneip-Straße ist nur in Richtung Irsch befahrbar und wird in Richtung Stadt ebenfalls aufgehoben. Eine Ersatzhaltestelle in Richtung Stadt wird zusätzlich in der Straße „Auf der Redoute“ eingerichtet.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Bei Fragen zu Busumleitungen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center persönlich in der Treviris-Passage oder unter 0651 717 2737 zur Verfügung.