Luxemburg: Pkw-Fahrer will Fußgänger absichtlich überfahren – Festnahme!

DÜDELINGEN/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale am Montagabend mitteilt, wurde ihr heute gegen 13.30 Uhr ein Fahrer gemeldet, der in der Avenue Grande-Duchesse Charlotte in Düdelingen versuchen würde eine andere ihm bekannte Person im Rahmen eines Streits mit seinem Wagen zu überfahren. Diese Person wurde leicht verletzt.

Der Fahrer konnte unmittelbar nach der eingegangenen Meldung von der Polizei gestoppt und immobilisiert werden. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und wird Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Für die Dauer des Polizeieinsatzes war die Straße für den Verkehr gesperrt.