Heimsieg im Testspiel: Trierer Gladiators schlagen Uni Baskets Münster mit 79:70

Bester Trierer Werfer war Clay Guillozet mit 23 Punkten. 350 Zuschauer in der ausverkauften Halle am Mäusheckerweg.

TRIER. Jordan Rezendes, Haris Hujic, Clay Guillozet, Moritz Krimmer und Marten Linßen – so sah die Starting Five der Gladiators Trier im ersten offiziellen Testspiel 2023/24 aus.

Gegen die ProA-Konkurrenten aus Münster sorgte Moritz Krimmer für die ersten Trierer Punkte im Spiel. Nach einer kurzen Findungsphase kamen beide Teams gut in die Partie und begannen mit temporeicher Offensive und guten Abschlüssen. Bei den Uni Baskets lief der Ball gut und schnell durch die eigenen Reihen, was immer wieder zu freien Dreipunktewürfen führte. Aber auch auf Trierer Seite fand man gute offensive Lösungen und traf hochprozentig aus der Distanz. So blieb das erste Viertel sehr ausgeglichen und endete letztlich mit 24:25 aus Trierer Sicht. Im zweiten Viertel ging das Spieltempo auf beiden Seiten etwas zurück und man forcierte Abschlüsse aus dem Set-Play. Die Intensität – vor allem in der Defensive – blieb dennoch hoch, auch wenn man den Teams die anstrengenden Einheiten der vergangenen Trainingswoche immer mehr anmerkte. Zwischen einigen Unstimmigkeiten und Flüchtigkeitsfehlern zeigten sowohl die Gladiatoren, als auch die Uni Baskets schönes Teamplay und starke Einzelaktionen. Auch der zweite Spielabschnitt gestaltete sich letztlich sehr ausgeglichen und mit einer Trierer Führung von 44:38 ging es für beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel häuften sich auf beiden Seiten die Fehlwürfe, nach dreieinhalb Minuten in der zweiten Halbzeit konnten lediglich die Gladiatoren einen erfolgreichen Angriff verbuchen. Im weiteren Verlauf des dritten Viertels zeigten die Gastgeber erneut schöne Spielzüge und eine gute Bewegung in der Offensive. Aber auch die Gäste aus Münster blieben in der Partie und konnten ihre Wurfquoten aus der Distanz nochmals erhöhen. So ging es mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 56:57 in den letzten Spielabschnitt. Im letzten und entscheidenden Viertel versuchten die Trierer Profibasketballer, angeheizt vom lautstarken Publikum, nochmal einen Gang hochzuschalten. Auch wenn die Kräfte nachließen blieb die Partie intensiv und physisch. Vor allem unter dem Korb kämpfte man um jede Position und leistete harte Arbeit beim ausboxen. Hier konnten die Gladiatoren vor allem ihre Stärke unter den Körben ausspielen und so für viel offensiven Platz sorgen. Eine gute Phase, in der Trier stark von außen traf und defensiv einige Steals verbuchen konnte, sorgte zum Spielende letztlich für das 79:70-Endresultat.

Don Beck (Headcoach Gladiators): „Für mich war es aufregend und emotional in die Mäusheckerhalle zurückzukehren – ich verbinde sehr viele schöne Erinnerungen mit diesem Ort. Es war unser erstes richtiges Testspiel nach insgesamt zwölf Trainingseinheiten und dementsprechend haben wir noch keine allzu großen Erwartungen an die Mannschaft und das Spiel gestellt. Das Ergebnis war aus unserer Sicht sehr positiv, alle eingesetzten Spieler haben sich gut präsentiert. Wir können für den Stand der Vorbereitung zufrieden sein, haben aber noch einen langen Weg vor uns“.

Für Trier spielten: Jordan Rezendes (10 Punkte), Aimé Olma (3), Clay Guillozet (23), Paul Stupperich (DNP), Tom Demmer (DNP), Marco Hollersbacher (6), Haris Hujic (10), Marten Linßen (2), Evans Rapieque (3), Moritz Krimmer (15 / 10 Rebounds) und Marko Bacak (7).

Beste Werfer Uni Baskets Münster: Hilmar Petursson (14 Punkte), Adam Touray (12), Avi Toomer und Nathan Scott (jeweils 11).