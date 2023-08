Bei Feuerwehreinsatz: Aggro-Mann beleidigt und bedroht Einsatzkräfte – Schwester schlägt und bespuckt Feuerwehrmann

DAADEN. Am 22.8.2023, um 19.15 Uhr, wurde die Polizei Betzdorf seitens der Rettungsleitstelle über unklare Rauchentwicklung in der Mittelstraße in Daaden informiert. Feuerwehr und Rettungsdienst trafen zeitgleich mit ersten Polizeikräften am Einsatzort ein.

Dort angekommen stellten sie schnell fest, dass verbranntes Essen in einer Mehrfamilienhauswohnung die Rauchursache war. Der durch die Feuerwehr aufgeweckte Wohnungsbewohner und Verursacher der Rauchentwicklung verhielt sich unmittelbar hochaggressiv und verweigerte jegliche Lüftung o.a. Maßnahmen seitens der Feuerwehr. Er beleidigte die Einsatzkräfte massiv, sodass die Örtlichkeit nach Abschluss der gefahrenabwehrenden Maßnahmen zur Deeskalation verlassen wurde.

Vor dem Wohnhaus kam es zeitgleich zu einem Disput zwischen Feuerwehrkräften und der Schwester des Wohnungsbewohners, welche einen Feuerwehrmann anspuckte und einen weiteren in den Genitalbereich schlug. Gegen den bereits amtsbekannten Wohnungsbewohner sowie seine Schwester wurden aufgrund der Vorfälle Strafverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)