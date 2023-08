Luxemburg: Wilde Verfolgungsjagd – Autodieb rammt Streifenwagen auf der Flucht

LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde eine Polizeistreife am heutigen Freitagmorgen in der Rue Sainte Zithe in Luxemburg-Gare auf ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug aufmerksam.

Beim Anblick der Beamten versuchte der Fahrer zu flüchten. Die Verfolgung wurde aufgenommen und das besagte Auto konnte auf der Autobahn A3 in der Nähe des Kreisverkehrs „Gluck“ gestoppt werden.

Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem flüchtenden Fahrzeug und dem Streifenwagen. Der Fahrer konnte anschließend gestellt und immobilisiert werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Fahrzeugs, sowie die Festnahme des Mannes an. Die leicht verletzten Beamten begaben sich anschließend zur ärztlichen Kontrolle in ein Krankenhaus. Der Fahrer wurde einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für den Mann anordnete.