Polizei: Innenstadt von Bad Ems abgesperrt – Wohnhaus in Vollbrand

BAD EMS. Bei einem Brand in der Innenstadt von Bad Ems ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Das Haus habe komplett in Flammen gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Innenstadt sei weiträumig abgesperrt gewesen.

Ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude konnte laut eines Sprechers verhindert werden. «Nachbarhäuser sind nicht betroffen», sagte der Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand.

Laut Mitteilung brach das Feuer am Mittag in der Küche des Hauses aus, die Induktionsplatte eines Herdes sei in Brand geraten. Am Nachmittag war der Brand dann weitgehend gelöscht. Wegen leicht brennbarer Materialien im Dachgeschoss des Hauses sei die Feuerwehr aber noch vor Ort und die Straße vor dem Haus gesperrt.